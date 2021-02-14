36 حالة وفاة و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الأحد، عن تسجيل 36 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس السبت الى 7544 وفاة.

وسُجِّل أيضا 740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3510 تحاليل مخبرية.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و421 شخصا، بعد تعافي 794 مصابا، وذلك من بين 223 ألفا و244 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1456مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 316 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 126 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.