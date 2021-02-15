سائق سيّارة نقل جماعي يقوم بقطع اصبع شاب اثر خلاف بينهما

ألقت الوحدات الأمنيّة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 القبض على سائق سيارة نقل جماعي يعمل على الخطّ الرابط بين سيدي حسين السيجومي ونهج الجزيرة، بسبب تورطه صباح اليوم في قطع اصبع شاب بواسطة آلة حادّة بسبب خلاف نشب بينهما.

ويذكر أنّ نقطة الخلاف انطلقت من سيدي حسين، عندما رفض السائق نقل الشاب بسبب اكتمال حمولة السيارة، غير أنّ الشاب لحق بالسائق إلى نهج الجزيرة وسط العاصمة، ليتجدّد الخلاف بينهما، وبعد تبادل العنف تسلح السائق بآلة حادّة واعتدى بواسطتها على الشاب، مما أدى إلى بتر أحد أصابعه بشكل كامل.

ووفق موزاييك أف أم فقد تمّ نقل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى لتقي العلاج، في حين تمّ إيقاف السائق على ذمة البحث للكشف عن ملابسات الحادثة.