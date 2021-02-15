بعد التشكيك في روايته: ياسين العياري يعلّق على حادثة محاولة رشوته بمليار

اثارت تصريحات النائب المستقل ياسين العياري يوم امس في برنامج “وحش الشاشة” الذي يبث على قناة “التاسعة” جدلا واسعا وتشكيكا في مصداقيتها واستغرابا من عدم تحرك النيابة العمومية.

والعياري أكد ان سياسيا لم يسمه حاول ارشائه بمبلغ قال ان قيمته مليون دينار نقدا من العملة الصعبة وانه تلقى اغراءات كبيرة وانه رفضها كلها.

وقال ان هذا الشخص عرض عليه المال في كيس اسود وانه دعاه للحصول على “المال” دون ان يطلب منه اي شيء يذكر وان هذا الشخص اكد له انه سيتم الاتصال به لاحقا .

وشدد على انه تلقى العرض من هذا الشخص في جلسة واحدة وان اموالا طائلة عرضت عليه وانه رفضها كلها.

وامام هذا الجدل قال العياري في تدوينة ردا على النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة نضال السعودي التي كتب فيها ” من عرضت عليه رشوة مليار دوفيز ولم يتوجه الى القضاء فهو واحد من اثنين لا ثالث لهما إما كاذب أو متستر عن الفساد إذا هو فاسد.انتهى” انه قام باعلام القضاء بعد ربع ساعة من محاولة ارشائه.

وليست هذه المرة الاولى التي يؤكد فيها نائب محاولة ارشائه ، دون اي تحرك من طرف النيابة العمومية للبت بنفي او تأكيد هذه المزاعم ، من ذلك نائب سابق عن كتلة ائتلاف الكرامة اكد في تصريح بتاريخ 2 اكتوبر 2021 ان احد الاحزاب عرض عليه 150 الف دينار للالتحاق بكتلته.