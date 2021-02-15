31حالة وفاة و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و305 إصابات جديدة بالفيروس، من جملة 1830 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 7575 حالة وفاة، و223 ألفا و549 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 183 ألفا و530 شخصا، بعد تعافي 1109 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العمومي والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1449مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 316 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 120 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.