رئيس الفيفا انفانتينو في زيارة الى الجزائر يومي 21 و 22 فيفري

يؤدي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو زيارة رسمية الى الجزائر يومي الاحد 21 والاثنين 22 فيفري الجاري وفق ما أعلنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) مساء يوم الاثنين على موقعه الرسمي.

واوضحت الفاف في بيان ان هذه الزيارة التي تدخل في اطار التقارب مع الاتحادات الاعضاء ستسمح ل”رئيس الفيفا بالتباحث مع المسؤولين على كرة القدم الجزائرية حول النهوض بقيم وتطوير كرة القدم”.

وتأتي زيارة رئيس الفيفا بعد بضعة ايام من محادثات غير رسمية جرت الاسبوع الماضي بين أنفانتينو ورؤساء الاتحادات الوطنية بينهم رئيس الفاف خير الدين زطشي على هامش كأس العالم للاندية التي جرت في الدوحة.

للتذكير فان جياني أنفانتينو كان قد زار الجزائر في نوفمبر 2015 حينما كان يتولى منصب الامين العام للاتحاد الاوروبي لكرة لقدم (يويفا).