جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة حول موقف الحركة من رسالة قيس سعيد واقالة المشيشي لخمسة وزراء ومداخلة عضو منظمة انا يقظ حول حصول القضاة على منحة تقدر ب1325 اضافة الى دراسة تكشف ان تعامل التونسي مع الانترنات تغير مع حلول جائحة كورونا .

وقد تطرق موقع اذاعة “شمس اف ام” الى مداخلة مهاب القروي عضو الهيئة التسييرية لمنظمة انا يقظ الذي افاه فيها ان الاتفاقية السرية بين الحكومة والهياكل القضائية تنص على حصول القضاة على منحة تقدر ب1325 دينار.

واضاف القروي ان الاتفاقية تنص على عدم اخضاع المنحة للاقتطاع والصناديق الاجتماعية هي التي تتولى التكفل بالاداءات ،موضحا انهم لم يجدوا تفسيرا منطقيا خاصة وان لجنة داخل وزارة المالية رفضت المقترح لكن الوزير مرره .

وفي سياق متصل ،سلط الموقع ذاته الضوء على تصريح الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري حول الاتفاقية السرية بين الحكومة والهياكل القضائية والذي اعتبرها مخالفة للدستور ومجلة الضريبة .

واوضح العياري في برنامج “الماتينال” ان الفصل العاشر من الدستور تنص على ان الضريبة تكون عادلة بين المواطنين وبالتالي كل الاشخاص مطالبون يتحمل الضريبة على دخلهم ،مشيرا الى ان هذه المنحة عبارة عن زيادة مقنعة في الاجور.

و اورد موقع اذاعة اذاعة “اكسبريس اف ام ” تصريحا للناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي اكد فيه على ان الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية اكثر من تكليف رئيس الحكومة دون ان يملي عليه اتفاقا معينا اووزراء بعينهم”.

واضاف المتحدث ،ان ما اقدم عليه رئيس الحكومة من اعفاء المشيشي 5 وزراء وتكليف اخرين بالاشراف على هذه الوزارات ” خطوة الضرورة” فهي تهدىء الاوضاع وتجعل الحكومة تعمل وتمكن المجلس الوزاري من الانعقاد وفق قوله”.

وجاء في نفس الموقع ، ان “ميديانات ” نشرت دراسة حول الانترنات في تونس في سنة 2020 خلصت الى ان نمط تعامل التونسي مع الانترنات تغير في هذه السنة خاصة مع حلول جائحة كورونا وتطبيق الحجر الشامل مرتين وفق ما اكده ايهاب باجي مدير عام “ميديانات”.

واشار الباجي الى ان هدف الدراسة هو القاء الضوء على تعامل التونسي مع الانترنات ، مبينا ان 50 بالمائة من مستعملي الانرنات هم اقل من 34 سنة و32 بالمائة بين 25 و34 سنة و68 بالمائة بالمائة من الاشخاص تلج الانترنات عبر الهواتف الجوالة .

واضاف مدير الشركة ، ان تونس بها 7 مليون حساب فايسبوك و6 مليون مبحر على الانترنات ، مشيرا الى ان اول خط ياتي عبره مستعمل الانترنات هو محركات البحث ، اذ 55 بالمائة منهم يكتبون على جوجل قبل دخولهم لموقع “الواب” وفق وصفه.

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” انه تم احالة ملف قضية شحنة القمح الفاسد على انظار القطب القضائي المالي والاقتصادي بالعاصمة وذلك بعد اصدار النيابة العمومية بباجة قرارا بتحجير السفر عن 6 مسؤولين كبار سابقين وحاليين وفتح بحث تحقيقي في الموضوع وذلك حسب ما اعلنته المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري .

ونشر نفس الموقع ، ما ورد في الرسالة المفتوحة التي وجهها 34 قاضي من مختلف الرتب الى اعضاء مجلس القضاء العدلي والذي طالبوا فيها ب”التعجيل باتخاذ القرارات الاحترازية المجدية والمتاكدة في حق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راسد بصرف النظر عن تقرير التفقدية العامة والاكتفاء بما تضمن ملف رفع الحصانة وتجميد العضوية بالمجلس الاعلى للقضاء وما وصل اليه البحث الجزائي والاداري الى الان”.

وطالب القضاة في هذه الرسالة برفع الحصانة عن الرئيس الاول في بقية الملفات التي تعهد بها المجلس والتي قالوا انه علق النظر فيها منذ جلسة 24 نوفمبر 2020 لاستكمال بعض الوثائق وايضا ب”التعجيل بلاعلان الشغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وترشيح اهل الكفاءة والنزاهة لتوليها استنفاذا لسمعتها وتداركا لما ضاع من فرص اصلاحها”.