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قيدتها وأحرقت جسدها بالسجائر: تفاصيل القبض على امرأة في المنيهلة عذبت ابنتها..

2021/02/16 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة يوم 13 فيفري الجاري من إلقاء القبض على امرأة من متساكنات الجهة وذلك خلال محاولتها الفرار إثر وفاة ابنتها “12 سنة” و اكتشاف آثار للتعذيب على جسدها “حرق بالسجائر وتقييد إضافة إلى جروح”.

و بمداهمة منزلها، تم حجز عدد من العصي التي من المرجح استخدامها في تعنيف الضحية وفق ما كشفه الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وقد أقر زوج المتهمة بتعودها ارتكاب مثل تلك الممارسات في حق ابنتهما حيث وباستنطاقها اعترفت بالتهم المنسوبة إليها في ما أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بكليهما وفق ما اوردته اذاعة جوهرة أف أم.

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