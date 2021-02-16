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ممرّضة تسمح لعائلة احدى ضحايا كوفيد بتغسيلها داخل المستشفى

2021/02/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نظم أعوان الصحة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 وقفة احتجاجية امام مقر عملهم احتجاجا على ايقاف ممرض وممرضة يعملان بذات المرفق الصحي بتهمة بسبب “مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية والمراقبة حال وجود مرض وبائي” وذلك بعد ايداع امراة توفيت جراء فيروس كورونا المستجد ببيت الاموات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتغسيلها.

وقد توقف العمل اليوم بكافة الاقسام الاستشفائية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ما عدا قسم الاستعجالي

وكانت الممرّضة قد سمحت لعائلة احدى ضحايا كوفيد بالدخول لبيت الأموات وتغسيلها.

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