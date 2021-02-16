وزير النقل: وضع خطة إنقاذ لشركة الخطوط التونسية خلال الاسبوع الجاري..

أفاد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أنه سيتم وضع خطة إنقاذ واضحة خلال الاسبوع الجاري بالنسبة لشركة الخطوط التونسية، مبرزا أنها ستكون لها مردودية ناجعة بالنسبة للشركة.

وبين اليوم الثلاثاء بالعاصمة في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على الاحتفال بستنية تأسيس الشركة التونسية للشحن والترصيف “الستام”، أن الشركات التابعة لشركة الخطوط التونسية تعاني من جملة من الاشكالات حتى أنها لن تتمكن من دفع أجور موظفيها وخلاص مزوديها.

وأضاف ان شركة الخطوط التونسية تمر اليوم بفترة صعبة وزادت مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الاجباري في تعميق أزمتها والتأثير أكثر على رقم معاملاتها ومداخيلها وبالتالي مزيد توتر المناخ الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال شهر ماي القادم سيتم تقديم الخطة الاستراتيجية لتطوير هذه المؤسسة.

وأبرز في السياق ذاته أن أسطول الشركة يشهد نقصا على مستوى عدد الطائرات المتاحة، مبرزا أن عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال الفترة الصيفية يستوجب تسخير أسطول يضم 14 طائرة، والحال أن الأسطول الحالي لا يتوفر سوى على 8 طائرات.

وأوضح الوزير أن توفير 6 طائرات إضافية يستوجب اتخاذ جملة من الاجراءات، لافتا إلى أن الدولة التونسية تعمل على دعم شركة الخطوط التونسية لتلافي هذا النقص وتوفير الـ14 طائرة بحلول الصيف لضمان عودة التونسيين بالخارج في أحسن الظروف.