عاجل: وزير الصحة يعلن عن خبر مفرح بخصوص فيروس كورونا..

أكد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأربعاء أن تونس تشهد مؤشرات ايجابية بخصوص الوضع الوبائي في علاقة بجائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن نتائج التحاليل المخبرية الايجابية في تراجع حيث بلغت 17 % حاليا مقابل 20 % الأسبوع الماضي.

كما تراجعت معدلات الوفيات وتقلّص اقدام المصابين بكورونا على المستشفيات مؤكدا أن نسبة اشغال اسرة الاوكسيجين تبلغ حاليا اقل من 50 % واسرة الانعاش اقل من 70 %، مشددا بالقول على أن كل هذه المؤشرات ايجابية.

وأعرب وزير الصحة عن أمله في انفراج أزمة كورونا بشكل كامل بالتزامن مع وصول التلاقيح الشهر القادم مشددا في المقابل على اهمية الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الوقائية.