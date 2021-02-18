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أهالي الصواف يحتجّون بسبب الماء الصالح للشراب

أهالي الصواف يحتجّون بسبب الماء الصالح للشراب

2021/02/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، أنيس القزاح، إنه تقرر عقد جلسة استثنائية، مساء اليوم الخميس 18 فيفري 2021، بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وحضور أعضاء مجلس نواب الشعب وكافة الهياكل المتدخلة، لإيجاد حل، للنقص الفادح في مياه الشرب.

وكان أهالي ومتساكني معتمدية صوّاف، قد نظّموا مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من مختلف مناطق الجهة، جابت شوارع المدينة، اتجه على إثرها المحتجون إلى مقر المعتمدية، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بحقهم في الماء الصالح للشرب، المضمون دستوريا، وضرورة توفيره لكافة الأهالي.

وقد شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة، تحركات مماثلة نظرا للنقص الفادح في مياه الشرب أمام غياب حلول عملية لتزويد الجهة بالماء، خاصة بعد النتيجة السلبية للبئر العميقة التي تم إنجازها بمنطقة “زقطون” بكلفة 242 ألف دينار، في إطار البرنامج الاستثنائي لتدعيم الموارد المائية لمركب صواف-زقطون-سيدي فرج الله.

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