سنية بالشيخ: “التلقيح بجرعة واحدة لا يحمي من فيروس كورونا”

أكدت وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ أن الحماية بنسبة 90 بالمائة من فيروس كورونا لا تحدث بجرعة واحدة من اللقاح .

وأضافت بالشيخ في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أن تراجع الأرقام في تونس وفي العالم لا يعني انتهاء الوباء الذي عجز أكبر العلماء منذ سنة كاملة على التوصل لحقائق ثابتة بشأنه خاصة مع ظهور الطفرات الجديدة له حسب قولها.

وشددت بالشيخ على ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية المعمول بها حاليا حتى في حال وصول اللقاح معتبرة أن الحماية من الفيروس تتحقق بالخضوع للجرعتين من اللقاح مع مواصلة العمل بالإجراءات الأخرى على غرار ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة وغيرها.