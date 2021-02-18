أوهمهم بتمكينهم من تأشيرات سفر: تفاصيل القبض على شيخ 66 سنة من أجل التحيل..

تفاصيل القبض على 04 أشخاص بحوزتهم قطع ومخطوطات أثريّة..

النائب حاتم المليكي يطالب هشام المشيشي بالاستقالة

أهالي الصواف يحتجّون بسبب الماء الصالح للشراب

سنية بالشيخ: “التلقيح بجرعة واحدة لا يحمي من فيروس كورونا”

2021/02/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ أن الحماية بنسبة 90 بالمائة من فيروس كورونا لا تحدث بجرعة واحدة من اللقاح .

وأضافت بالشيخ في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أن تراجع الأرقام في تونس وفي العالم لا يعني انتهاء الوباء الذي عجز أكبر العلماء منذ سنة كاملة على التوصل لحقائق ثابتة بشأنه خاصة مع ظهور الطفرات الجديدة له حسب قولها.

وشددت بالشيخ على ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية المعمول بها حاليا حتى في حال وصول اللقاح معتبرة أن الحماية من الفيروس تتحقق بالخضوع للجرعتين من اللقاح مع مواصلة العمل بالإجراءات الأخرى على غرار ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة وغيرها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn