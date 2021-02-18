وزارة الصحة: 33 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس عن تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و899 إصابة جديدة من مجموع 3931 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي، وإلى غاية 17 فيفري الجاري، 7684حالة وفاة، و226 ألفا و015 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 186 ألفا و173 شخصا، بعد تعافي 752 مصابا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العمومي والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1324مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 289 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 107 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.