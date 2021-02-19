سامية عبّو:”خروج نبيل القروي من السجن وارد”

اعتبرت سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 أنّ رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يستعمل رئيس الحكومة هشام المشيشي كأداة ضعيفة لتنفيذ الأوامر، مشيرة الى أنّ المشيشي “لا يملك أيّة سلطة وأيّة قدرة على ان يكون ندا لرئيس الجمهورية” متهمة الغنوشي بأنّ له سلطة على القضاء مشيرة الى امكانية خروج رئيس قلب تونس نبيل القروي من السجن.

وأكّدت عبّو خلال حضورها اليوم ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم” أنّها ضدّ طرح وجود صراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مضيفة “بل هذا صراع بين من يريد المواصلة في العبث بالبلاد وبالدولة وهو المشيشي وحزامه الذي اساسه حركة النهضة ” متابعة ” يتم اعفاء الوزراء اعتباطا وهم وزراء بُرمج اعفاؤهم منذ يوم المصادقة على الحكومة ويتمّ تعيين وزراء تتعلق بهم شبهات فساد …يلعبون بالبلاد… يحطّو في جماعتهم ..هؤلاء يعبثون بالبلاد وبالتالي فإنّ الصراع الدائر هو بين منظومة بائدة وبالية وقديمة ومستبدة وبين رئيس جمهورية اختار الاصطفاف وراء دولة القانون وتنزيه الدولة عن العبث