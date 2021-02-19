بداية من فيفري: البريد التونسي يعمم صرف جرايات المتقاعدين من كل الصناديق الاجتماعية من الموزعات الالية

أعلن البريد التونسي، اليوم الجمعة، انه سيتم بدءا من شهر فيفري 2021 تعميم إجراءات صرف جرايات المتقاعدين الصادرة عن الصناديق الاجتماعية لتشمل كافة المنتفعين، مما سيمكنهم من صرف جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة له باستعمال خدمة “سهلي جرايتي”، وذلك على كامل أيام الأسبوع.

وترمي خدمة “سهلي جرايتي”، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، لتطوير وتسهيل الخدمات المالية الموجهة لفائدة الحرفاء وللحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد وتجنب عدوى فيروس كوفيد-19.

ودعا البريد التونسي، في ذات السياق، بقية المنتفعين بجرايات التقاعد الذين لم يتمكنوا من سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي إلى الانخراط بخدمة “سهلي جرايتي” بالنوافذ بمكاتب البريد وتحيين معطياتهم.

وذكر في ذات السياق، أن سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة مجانية وسهلة ومؤمنة، وعلى الحريف أن يكون مصحوبا بهاتفه الجوال الشخصي ويقوم بالضغط على الزر “سحب دون بطاقة” وإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي، فالرقم السري الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال واخيرا واختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد عملية.

كما يمكن للمنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة والاجتماعية الاتصال بمركز خدمة الحرفاء للبريد التونسي 1828 خدمة رقم 2 أو 3 للحصول على المزيد من الإيضاحات والإجابة على تساؤلاتهم.

وكان البريد التونسي قد أعلن في وقت سابق انه يمكن لأصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرف جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة له، بداية من جانفي 2021، بالنسبة للمسجلين في خدمة “سهلي جرايتي” وكذلك أصحاب أرقام بطاقات التعريف الوطنية التي تنتهي بـ 0 أو1 أو 2 أو 3 أو 4، على أن يتم تعميمها خلال شهر فيفري 2021 على كافة المنتفعين.