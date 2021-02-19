ألفة الحامدي تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى التدخل للمساعدة على رفع عقل متوقعة على الخطوط التونسية

دعت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية، ألفة الحامدى، الاتحاد العام التونسي للشغل ، الى التدخل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بوصفه عضوا في مجلس ادارته، لرفع عقلة مسلطة على الشركة التونسية للتموين، تابعة لمجمع الخطوط التونسية، في وقت يحتضن فيه مقر رئاسة الحكومة اجتماعا لبحث وضعية الشركة.

وطلبت الحامدي ، في رسالة وجهتها الى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشعل، نور الدين الطبوبي، الجمعة، ضرورة التدخل لعدم تفعيل اي اجراء عقلة تجاه مجمع الخطوط التونسية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى حين انتهاء فترة الحجر الصحي المسلط على السوق التونسية

وقالت الحامدي في الرسالة التي تلقت (وات) نسخة منها انه بالنظر الى “ان مصير شركة الخطوط التونسية مرتبط الى حد ما بخيارات الاتحاد العام التونسي للشغل، فإني على يقين بانه، وباعتبار سعي الجميع الى انقاذ المؤسسة، لا بد ان تكون هناك ارضية اتفاق ملائمة للعمل في كنف السلم الاجتماعي”.

وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اكد لدى اشرافه، الجمعة، على تجمع عمالي بمقر شركة الخطوط الجوية التونسية ان “الاتحاد سيكون دائما في طليعة القوى التي ستحافظ على مكاسب الشعب التونسي ومؤسسات الدولة”، معتبرا محاولات التفويت في الناقلة التونسية ومجامعها خطا احمر، شانها في ذلك شان بقية المؤسسات العمومية.

وتاتي رسالة الحامدي التي تولت منصبها على راس الخطوط التونسية مطلع العام الجاري ، في غضون ساعات من اضراب دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل قبل ان يعلن عن تعليق تنفيذه الجمعة.

وعلقت النقابات التابعة لشركة الخطوط التونسية العاملة بكافة المطارات التونسية الاضراب المفتوح الذي أعلنت تنفيذه بداية من

اليوم الجمعة، وذلك اثر الاتفاق على عقد جلسة بمقر رئاسة الحكومة بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في وضعية الناقلة الوطنية، وفق ما أفاد به “وات”، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة محمد الشابي.

وجاءت رسالة المسؤولة الاولى عن الناقلة الوطنية الجوية في وقت اوقف فيه تنفيذ عقلة من طرف شركة “تاف” تونس على الحسابات البنكية لشركة الخطوط التونسية .ورات الحامدي ان حجم الديون بين “الخطوط التونسية “وتاف” لا يفسر قرار العقلة .

وتتولى شركة “تاف” منذ 1 افريل 2019، استغلال كل الخدمات الارضية بمطاري النفيضة والمنستير بمقتضى عقد لزمة بين الدولة التونسية وهذه الشركة ابرم في 19 ديسمبر 2018

وقامت شركة تاف تونس، التي تستغل مطار النفيضة – الحمامات والمنستير – الحبيب بورقيبة الدوليين، بعقلة توقيفية تحفظية على الحسابات البنكية للناقلة الجوية الوطنية “الخطوط التونسية”، بمبلغ قدره 8 ملايين اورو، ما يعادل 29 مليون دينار، مقابل ديون متخلدة بذمتها، أي الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون اورو، حوالي 6ر65 مليون دينار، دون اعتبار خطايا التاخير، والتي تعود الى سنة 2015، حسب ما صرحت به لـ”وات”، المديرة العامة لشركة “تاف” تونس، كاهنة مملوك.

وتعيش الخطوط التونسية، وفق رسالة الحامدي، على وقع عدة صعوبات جراء ازمة قطاع الطيران الناجمة عن كوفيد -19 الى جانب رغبة الحكومة في اعادة هيكلة الشركة وسط رفض الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقالت، الحامي في نفس الرسالة الموجهة للطبوبي، ان اضرابا محتملا في الخطوط التونسية سيعطل امكانية جلب الخطوط التونسية للقاح كوفيد -19 والذي تعمل الشركة عليه بالتعاون مع المؤسسات المعنية كما سيقلص عائدات الشركة بنحو 8ر11 مليون دينار ويعطل خط مونريـال علاوة على تراجع قيمة اسهم الشركة في البورصة وهو ما سيزيد في الاضرار بصورة الشركة.