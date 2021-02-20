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الكاف: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و 12 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”

2021/02/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و12 إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 51 عيّنة، تم رفعها بتاريخ 18 فيفري الجاري.
وارتفع بذلك، إجمالي الوفيات إلى 164 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4921 إصابة، منها 4829 حالة تعافي.
وأشار ذات التحيين، إلى استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات والذي يقدر حاليا بـ14 شخصا، منهم 5 في أقسام الانعاش، فيما ارتفع عدد الخاضعين للحجر الصحّي نسبيا ليصل إلى 92 شخصا، وهم يمثلون جملة المصابين بالعدوى بالفيروس خلال الـ10 الايام الاخيرة.

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