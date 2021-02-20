الكويت تسمح لغير مواطنيها بدخول أراضيها بإجراءات جديدة بداية من الغد..



قالت الكويت أمس الجمعة إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من الغد الأحد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان “جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما… أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام”.

وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فيفري الجاري وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.