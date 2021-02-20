الكويت تسمح لغير مواطنيها بدخول أراضيها بإجراءات جديدة بداية من الغد..

دراسة: النساء الحوامل قد يكنّ أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا..

سوسة: إلقاء القبض على شخص من أجل السّرقة..

خلال جلسة عمل بالقصبة: الإتفاق على رفع العقلة على حساب الشركة التونسية للتموين وصرف أجور أعوانها وإطاراتها

36 حالة وفاة و 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

 


أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 36 حالة وفاة و 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 4881 تحليلا مخبريا.
وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفايات و لحالات الاصابة المكتشفة بلغ على التوالي 7755 وفاة و 227 ألفا 643 إصابة.
في المقابل أكدت الوزارة أن العدد الجملي للمتعافين قد بلغ 188 ألفا و 317 وذلك بعد تعافي 564 شخصا من فيروس كورونا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1266مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 285 مصابا حاليا أقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 111 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn