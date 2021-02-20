

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 36 حالة وفاة و 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 4881 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفايات و لحالات الاصابة المكتشفة بلغ على التوالي 7755 وفاة و 227 ألفا 643 إصابة.

في المقابل أكدت الوزارة أن العدد الجملي للمتعافين قد بلغ 188 ألفا و 317 وذلك بعد تعافي 564 شخصا من فيروس كورونا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب1266مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 285 مصابا حاليا أقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 111 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.