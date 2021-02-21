باجة: تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية باجة، امس السبت، 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 4414 حالة من جملة 14638 تحليلا تم اجراؤها.

وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (10 حالات)، ونفزة (3 حالات)، ومجاز الباب (حالتان)، وتبرسق (3 حالات).

من جهة اخرى، تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال96 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4238 شخصا، كما لم تسجل امس اية حالة وفاة، علما وان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” بباجة بلغ 140 حالة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.