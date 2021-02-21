القبض على امرأة محلّ 10 مناشير تفتيش وصادر في شانها حكم يقضي بسجنها لمدّة 32 سنة

المهدية : إنقاذ 54 مجتازا من الغرق بعد تسرب مياه البحر إلى المركب الذي كان يقلهم

عاجل: الغنوشي يقدم مبادرة لسعيد لحل الأزمة..وهذه التفاصيل..

الكويت تسمح لغير مواطنيها بدخول أراضيها بإجراءات جديدة بداية من الغد..

باجة: تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/02/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية باجة، امس السبت، 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 4414 حالة من جملة 14638 تحليلا تم اجراؤها.

وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (10 حالات)، ونفزة (3 حالات)، ومجاز الباب (حالتان)، وتبرسق (3 حالات).

من جهة اخرى، تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال96 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4238 شخصا، كما لم تسجل امس اية حالة وفاة، علما وان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” بباجة بلغ 140 حالة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn