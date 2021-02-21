اريانة: بلدية قلعة الاندلس تتخلى نهائيا عن قنص الكلاب السائبة وتدعو الى ايجاد حلول “رحيمة”

اعلنت بلدية قلعة الاندلس من ولاية اريانة “التخلي نهائيا عن قنص الكلاب السائبة وايقاف تنفيذ برنامج القنص لشهر فيفري الجاري بكافة المناطق البلدية التابعة لها” وفق بلاغ اصدرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحسب ما افاد به رئيس البلدية فتحي بلحاج حمودة اليوم الاحد (وات) فان القرار البلدي بالتخلي عن قنص الكلاب السائبة جاء نتيجة الانتقادات التي صاحبت حملات القنص خلال الاشهر القليلة الفارطة بمختلف المناطق من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال حماية الحيوانات وايضا عددا هاما من المواطنين الذين اعتبروا مثل هذه الحملات “غير انسانية “.

ودعا رئيس البلدية في هذا الصدد المتساكنين والناشطين في مجال حقوق الحيوان ومكونات المجتمع المدني البيئي والاجتماعي الى الاتصال بالمصالح البلدية قصد ايجاد الحلول الملائمة للحد من انتشار الكلاب السائبة التي تشكل في كثير من الاحيان خطرا على المارة لاسيما اطفال المدارس عبر البحث عما وصفها ب”الحلول الرحيمة” لضمان سلامة المواطنين

يشار الى ان بلدية قلعة الاندلس كانت قد برمجت مجموعة من حملات قنص الكلاب السائبة خلال شهر فيفري الجاري بمناطق قلعة الاندلس الغربية والشرقية وبوحنش وبرج يوسف والبرارجة 2 بالحسيان وقنطرة بنزرت والنحلي