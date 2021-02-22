عاجل: وزير النقل يكشف سبب اعفاء ألفة الحامدي من مهامها

أكّد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، اليوم الإثنين 22 ففيري 2021، أن قرار إقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي من مهامها، جاء بسبب خرقها لنواميس الدولة ولواجب التحفظ.

ونفى شقشوق، في تصريح لإذاعة شمس آف آم، أن يكون قد تعرّض لضغوطات من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إقالة الحامدي، لافتا إلى أن الوزارة تتخذ قراراتها بكل تجرد وبعيدا عن الضغوطات.

وأوضح الوزير أنه من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، معتبرا ذلك ”ممارسات غير مقبولة”، مضيفا أن ألفة الحامدي رفضت تلبية دعوة منه لأن تكون حاضرة في اجتماع بالوزارة اليوم.

وأضاف معز شقشوق إن ألفة الحامدي كان تركيزها على موقع فايسبوك وليس على إدارة شؤون شركة الخطوط التونسية.