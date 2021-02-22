عاجل: توقعات بتسجيل ذروة انتشار كورونا خلال هذه الفترة…

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2021/02/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قدّم حسن الزرقوني مدير مؤسسة سبر الآراء سيقما كونساي اليوم الاثنين 22 فيفري 2021، قراءة في إحصائيّات وفيات فيروس كورونا، قائلا إنّ المنحى الوبائي في تونس متذبذب نظرا إلى أنّ عدد الوفيات في صعود وهبوط من فترة إلى أخرى.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه تمّ تسجيل أوّل ذروة لانتشار الوباء في شهر مارس من السنة الفارطة، لينخفض عدد الوفيات خلال فصل الصيف ويرتفع من جديد أواخر شهر سبتمبر وأكتوبر نتيجة الأعياد والحفلات وكثرة التجمعات.

وأضاف أنّه تمّ تسجيل ذروة أخرى أواخر أواخر سنة 2020، بسبب الاحتفال برأس السنة الميلادية ورفع القيود المفروضة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الوفيات إلى أرقام قياسية لم تشهدها تونس منذ بداية الجائحة.

وارجع الزرقوني انخفاض عدد الوفيات في الوقت الحالي بقلّة الحفلات والمناسبات، مرجحا “إمكانية بلوغ ذروة أخرى في شهر ماي وجوان القادم بسبب التجمعات المحتملة خلال شهر رمضان”.

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