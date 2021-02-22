تسجيل 18 وفاة و 575 إصابة جديدة بالكورونا..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس إلى 7811 وفاة.

وذكرت أنها سجلت أيضا 575 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3186 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 189 ألفا و 358 أشخاص، بعد تعافي 751 مصابا، وذلك من بين 228 ألفا و937 شخصا حاملا للفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1231 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 278 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.