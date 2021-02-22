تأجيل الاضراب المقرر بعد غد الاربعاء في ولاية سيدي بوزيد اثر جلسة عمل صلحية

تقرّر مساء اليوم الاثنين ، في ختام جلسة عمل صلحية، بقصر الحكومة بالقصبة، تأجيل الاضراب المقرر بعد غد الاربعاء 24 فيفري الجاري في ولاية سيدي بوزيد كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل وزارية في الاسابيع القليلة المقبلة، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

وجاء في البلاغ أن الجلسة عقدت على خلفية برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن فروع المنظمات الوطنية بولاية سيدي بوزيد، وانها تمحورت حول نقاش أهم المشاغل التنموية بالولاية واهم المشاريع التي لم ترى النور إلى الآن، والاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها تلبية لانتظارات أهالي الجهة والحاجة الموضوعية والماسة لها.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على عقد جلسة عمل وزارية، تحت إشراف رئيس الحكومة خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس القادم، للاعلان عن جملة القرارات والخطوات الكفيلة بتجاوز العوائق والصعوبات التي حالت دون تنفيذ المشاريع المعلنة لفائدة ولاية سيدي بوزيد بالمجالس الوزارية السابقة، كما قرر الوفد المفاوض تأجيل الإضراب.

والتأمت الجلسة تحت إشراف مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سليم التيساوي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، و بحضور والي الجهة محمد صدقي بوعون، و ممثلي فروع المنظمات الوطنية بولاية سيدي بوزيد .