بن عروس : تسجيل18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في الجهة

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره في ولاية بن عروس عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 100 اختبار فحص جديد ليصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة 9463.

كما أعلنت اللجنة وفق ما صرّح به رئيسها محمد بن خليفة لــ(وات ) بالجهة اليوم الاثنين عن شفاء 57 حالة جديدة ليصبح العدد الجملي للحالات المتعافية 9093 حالة

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة 364 حالة وفاة.

ويخضع 167 شخصا للحجر الصحي الإجباري بأحد النزل في الجهة حيث تمّ إخضاعهم اليوم الاثنين الى إجراء 36 تحليلا كشف عن وجود حالة إصابة جديدة مقابل مغادرة 36 شخصا انهوا فترة الحجر ولم تثبت لديهم إصابة .