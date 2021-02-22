تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين إلى أيام 3 و4 و5 مارس القادم

قررت الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، اليوم الاثنين، تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه بداية من 23 إلى غاية 25 فيفري الجاري إلى أيام 3 و4 و5 مارس القادم.

ويأتي هذا التأجيل وفق بلاغ صادر عن الهيئة، إثر تقدم الحكومة في تنفيذ ما تضمته الاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 بخصوص إصدار الأوامر الخاصة بالاستشفائيين الجامعيين والتعهد بصدور 3 أوامر في الرائد الرسمي يوم غد الثلاثاء وصدور أمرين يوم 2 مارس 2021 وضبط رزنامة تنزيل الاستحقاقات لا تتجاوز نهاية السنة الجارية.

وكانت الهيئة القطاعية لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، دعت، إلى اصدار الأوامر الحكومية للإتفاقية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020، والتي تنص على تأجير الأطباء والصيادلة لقاء اشرافهم على تدريس وتأطير الطلبة بكليات الطب والصيدلة.

وتنص الاتفاقية على مراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التدريس والترفيع في منحة التكوين والبحث العلمي وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين وتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة وطب الأسنان مع نظراءهم الاستشفائيين الجامعيين.

كما تقضي الاتفاقية بمواصلة عمل اللجنة التشاركية ثلاثية الأطراف التي تعمل على صياغة مشروع الإشراف المزدوج بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.