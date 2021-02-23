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هام-بداية من الغد: صرف جرايات المتقاعدين وادراج الزيادات فيها

2021/02/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، اليوم في بلاغ له الثلاثاء 23 فيفري 2021، عن الشروع في صرف جرايات شهر فيفري، بداية من يوم غد الاربعاء 24 فيفري الجاري.

وأوضح الصندوق، في ذات البلاغ أنه تبعا لصدور الأمر الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون، تولت مصالح الصندوق المختصة خلال الشهر الحالي تحيين جرايات التقاعد والقرين الباقي على قيد الحياة ومنحة الشيخوخة المعنية بهذا الترفيع وإدراج الزيادة بهذا العنوان ضمن جراياتهم لهذا الشهر.

وسيتواصل العمل بخدمة “سهلي جرايتي” بهدف مزيد تعميمها على الذين لم ينتفعوا بعد بمزاياها، داعيا إياهم إلى الانخراط في هذه الخدمة المجانية والمؤمّنة من خلال التواصل مع مصالح البريد التونسي لتحيين معطياتهم حسب نص البلاغ.

وذكر في هذا السياق أن مصالح البريد التونسي قد شرعت، منذ شهر نوفمبر 2020، بالتنسيق مع الصندوق في اعتماد خدمة “سهلي جرايتي” لتمكين أصحابها من سحبها عبر موزعات الأوراق النقدية المثبتة بالمراكز البريدية باعتماد الحساب الافتراضي الذي توفّره لهم مصالح البريد، وذلك في إطار تبسيط إجراءات الحصول على الجرايات التي تصرف عن طريق الحوالات.

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