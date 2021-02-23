توقيع اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين والجامعة الوطنيّة للبلديات التونسيّة

وقّعت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين والجامعة الوطنيّة للبلديات التونسيّة، اليوم الثلاثاء، اتفاقيّة شراكة وتعاون تهدف إلى دعم قدرات الصحفيين في اللامركزية والتقنيات الضرورية للقيام بالتحقيقات الإعلامية الخاصّة بقضايا الشأن المحلي العام.

كما تهدف هذه الإتفاقية الواردة في 5 بنود، إلى إطلاع الصحفيين على التجارب المقارنة في مجال صحافة القرب والنفاذ إلى المعلومة والتفاعل والتشاركيّة بينهم وبين البلديات وتحفيزهم على إيلاء أهمية السلطة المحلية وإحداث جائزة سنوية للمقالات المتميزة حول اللامركزية تسندها الجامعة، إضافة إلى تعزيز القدرات الاتصالية والعلاقة مع الإعلام لأعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات.

وفي هذا الجانب أكّد رئيس الجامعة، عدنان بوعصيدة على أهميّة هذه الإتفاقيّة التي تهدف إلى دعم القدرات الإتصالية للبلديات وللجامعة، في إطار الديمقراطية التشاركيّة والمساهمة في نشر ثقافة السلطة المحليّة وتكوين المتدخلين في المجال، خاصّة منهم الصحفيون، حول عدّة مسائل من بينها مجلّة الجماعات المحليّة والمبادئ الأساسية للامركزيّة في إطار مسؤوليتهم الإجتماعيّة في الأخبار والتوعية والتثقيف.

بدوره أكّد نقيب الصحفيين، محمّد ياسين الجلاصي، على أهمية التكوين في هذا الجانب، لاكتساب الخبرات في المجال والمساهمة في تنزيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحليّة.

وذكّر بالاتفاق الممضى مع رئاسة الحكومة يوم 8 ديسمبر 2020 والذي نصّ على تعميم خطّة الملحق الإعلامي بجميع المؤسسات العمومية وأن تكون حكرا على خرّيجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.

كما اعتبر أنّ اللامركزيّة باتت اليوم تحدّيا لتكريس الحكم المحلّي، “في ظلّ تعالي الأصوات بفشل التجربة”، مبيّنا أنّ الحكم المحلّي سيحلّ مشاكل عدّة وأن استكمال مساره يتطلّب شراكة فاعلة.

وتمّ التأكيد خلال اللقاء على أنّ الشراكة مع نقابة الصحفيين جاءت نظرا لكونها “الحاضن الأساسي للصحفيين على المستوى الوطني، إضافة إلى دورها المتقدّم في التكوين والتثقيف حول مبادئ الديمقراطية ومضامين الدستور الموجهة للصحفيين”.

يُذكر انّ هذه الإتفاقية تدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2021 وتتواصل إلى 21 مارس 2023 ويتم تمديدها ضمنيا وللمدة ذاتها بالشروط ذاتها، ما لم يتم إنهاؤها بطلب من أحد الطرفين.

كما تلتزم جامعة البلديات التونسية، وفق نصّ هذه الإتفاقية، بتوفير الموارد المالية والحاجيات اللوجستية في تنظيم الدورات التكوينية واللقاءات الحوارية والحملات التحسيسية، فيما تلتزم النقابة بالاتصال بالصحفيين لتغطية الأنشطة التي تنظمها الجامعة، إضافة إلى توفير مختصين في الإعلام والاتصال لتكوين المنتخبين واللجان الاتصالية بالبلديات في المجال، إضافة إلى تشجيع الصحفيين على تنشيط حلقات نقاش حول اللامركزية.

يشار إلى أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية هي الممثّل الرسمي لجميع البلديات التونسيّة، بكلّ أصنافها، بناء على مخرجات الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة الانتخابيّة المنعقدة بتاريخ 26 و27 سبتمبر 2020.