توننداكس” يتراجع مغ اغلاق الثلاثاء بشكل طفيف وسط تداولات في حدود 9ر2 مليون دينار “

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس”، الثلاثاء عند الاغلاق ، بنسبة 03ر0 بالمائة مدركا 6695 نقطة وفق بيانات الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت الجلسة تداول زهاء 9ر2 مليون دينار حلصت “اوروسيكل” على زهاء 794ر0 مليون دينار منها واغلق سهمها مرتفعا بنسبة 39ر2 بالمائة وسعر 750ر27 دينار .

واغلقت السوق التي سجلت تداول اكثر من 617 الف سهم على 18 ارتفاع و 25 انخفاض واستقرار لسهم 17 شركة مدرجة. علما وان الاسهم النشطة بلغت 56 سهما من مجموع 79 سهم لشركة مدرجة.

وتصدر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 78ر3 بالمائة وسعر 370ر1 دينار متبوعا بسهمي “تواصل” القابضة بنسبة 40ر3 بالمائة وسعر 910ر0 دينار ومشغل الاثاث بنسبة 13ر3 بالمائة وسعر 630ر2 دينار.

وتراجع ، سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بما قدره 49ر4 بالمائة ليصل الى سعر 850ر0 دينار متبوعا بسهمي بنك تونس والامارات بما يعادل 93ر2 بالمائة وسعر 270ر7 دينار و الشركة التونسية للتامين واعادة التامين بنسبة 84ر2 بالمائة وسعر 810ر7 دينار.