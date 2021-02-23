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القيروان :العثور على قذيفة حربية قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في حاجب العيون

2021/02/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

عثر عشية اليوم الثلاثاء على قذيفة حربية قديمة بمدينة حاجب العيون تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية طولها نحو 50 صم وتحمل صمام الأمان.

وأوضح معتمد حاجب العيون زياد الميساوي أن أحد المواطنين تفطّن الى وجود القذيفة على أطراف ضيعته بعد أن شهدت المنطقة مؤخرا أشغال ربط مدينة حاجب العيون بالغاز الطبيعي، مضيفا أانه تم على الفور إعلام المصالح الأمنية التي قامت بتأمين القذيفة وبإشعارالاجهزة المختصة في الهندسة العسكرية لتفكيك الألغام التابعة للجيش الوطني
ويشار الي انه تم العثور خلال السنوات الماضية على عدة قذائف حربية قديمة بمعتمديات مختلفة من ولاية القيروان

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