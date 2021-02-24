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هشام المشيشي يلتقي السفير الأمريكي بتونس

2021/02/24 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تناول القاء الذي جمع رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بالسفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، تعزيزعلاقات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية .

وثمن رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس ، مؤكدا حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ،وفق بلاغ صادرعن رئاسة الحكومة .

من جانبه أكد السفيرالأمريكي دونالد بلوم استعداد الحكومة الأمريكية الجديدة ،مواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، عبر مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معبرا في ذات السياق عن ثقة الولايات المتحدة في نجاح هذه التجربة الديمقراطية الناشئة بفضل تكاتف مجهودات كل التونسيين.

كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج “مؤسسة تحدي الألفية”.

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