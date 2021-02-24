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القضاء القطري يقرّر اعدام التونسي فخري الأندلسي رميا بالرصاص غدا

2021/02/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد السجين التونسي بقطر فخري الأندلسي، اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021، أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ حكم الاعدام الصادر في حقه غدا الخميس الساعة الخامسة صباحا بتوقيت قطر.

وقال فخري الأندلسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”بوليتيكا” على إذاعة جوهرة آف آم،من داخل زنزانته الانفرادية، إن السلطات القطرية أعلمته بهذا القرار ومكنته من هاتف جوال للاتصال بعائلته وكتاب قرآن.

وتوجه فخري الأندلسي بنداء استغاثة الى التونسيين لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر بتونس لمساندته وايقاف تنفيذ حكم الإعدام.

من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب بوصفه ممثل الجالية العربية، إنه يستبعد تنفيذ حكم الاعدام ضد الأندلسي، مرجحا أن الأمر لا يستقيم مع الاجراءات القضائية المعتمدة بشكل عام.
وأوضح الأندلسي يواجه تهمة خطيرة أسفرت عن جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر وهي تهمة أنكرها فخري الأندلسي جملة وتفصيلا.
وأكد ماهر مذيوب أن السفارة التونسية ومن خلال الفريق الدبلوماسي السابق كان وكلت محاميا للدفاع عنه كما تحركت عدة اطراف لاثبات براءته، لافتا إلى أنه يتابع عن كثب هذا الملف معربا عن أمله في اصدار حكم بالبراءة.

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