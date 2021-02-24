نوّاب جهة بنزرت ينسحبون من اجتماع برئاسة الحكومة

اكدت النائبة عن حركة النهضة امنة بن حميد اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 انها وبقية نواب جهة بنزرت ابتهاج هلال وسمير ديلو وفرحات الراجحي واحمد موحه انسحبوا من اجتماع كان مقررا اليوم بمقر رئاسة الحكومة بسبب تمسك الطرف النقابي بعدم حضور زميلهم النائب أحمد موحه لانتمائه لائتلاف الكرامة.

واوضحت النائبة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك انها تلقت دعوة لحضور جلسة برئاسة الحكومة حول الاضراب الجهوي المزمع تنفيذه في ولاية بنزرت يوم 9 مارس المقبل وان دعوات مماثلة وُجهت لنواب الجهة وممثلي المجتمع المدني بالاضافة للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.

واضافت ان الطرف النقابي تمسك برفض حضور النائب أحمد موحه للاجتماع بسبب انتمائه لإئتلاف الكرامة وان النواب قرروا الانسحاب من الجلسة رفضا لاستثناء زميلهم من حضورالاجتماع لافتة الى انه عضو بالمجلس الجهوي والى ان الجلسة تتعلق بالتنمية بالولاية والى انه لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.

واشارت الى انه تقرر اثر الاجتماع مع الكاتب العام للحكومة، وبالتنسيق مع والي الجهة عقد اجتماع برئاسة الحكومة يوم غد الخميس لتناول الوضع التنموي بالجهة وللاعداد لزيارة الوفد الحكومي مضيفة ان الكاتب العام للحكومة تعهد بترتيب لقاء يجمع نواب الجهة برئيس الحكومة في أقرب الآجال.