سجلته رسميا: مصر تختار استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد كورونا..

وافقت السلطات المصرية على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا، وكذلك لقاح AZD-1222 الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة في هيئة الدواء المصرية، محمود يس، أن الهيئة أصدرت أمس الترخيص الطارئ لاستخدام “سبوتنيك V” وAZD-1222، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة، للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأشار محمود يس إلى أن عدد اللقاحات التي اعتمدتها السلطات المصرية حتى الآن أصبح بذلك أربع لقاحات، بعد أن منحت الهيئة الترخيص سابقا للقاح شركة “سينوفارم” الصينية ولقاح “كوفيشيلد/استرازينيكا”، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

وكالات