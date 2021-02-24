سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و23 إصابة جديدة مقابل 21 حالة شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و23 إصابة جديدة، مقابل 21 حالة شفاء، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الأحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بالوباء في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 5092 حالة منها 4260 حالة شفاء و178 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات بـ2015 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ624 حالة، ثم الرقاب بـ 522 حالة، ثم جلمة بـ285 حالة، ثم السبالة بـ 279 حالة، ثم أولاد حفوز بـ238 حالة، ثم المكناسي 246 حالة، ثم بئر الحفي 222 حالة، ثم المزونة بـ215 حالة، ثم السوق الجديد بـ163 حالة، ثم بن عون بـ 158 حالة، ثم منزل بوزيان بـ 69 حالة، وأخيرا السعيدة بـ56 حالة.

وتم اليوم رفع 104 عينات جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل المجراة منذ انتشار فيروس “كورونا” 19 ألفا و729 تحليلا، كماارتفع عدد الذين تم إيواؤهم بمستشفيات الجهة إلى 490 حالة بعد قبول مصاب وحيد اليوم الاربعاء.