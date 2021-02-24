توننداكس ينهي معاملات الاربعاء على شبه استقرار

انهت بورصة تونس معاملات حصة، الاربعاء، على شبه استقرار ليبلغ مؤشرها المرجعي 79ر6693 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 8ر2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”

وحقق سهم الشركة العقارية والمساهمات افضل اداء متقدما بنسبة 1ر6 بالمائة (680ر31 دينار) وسط حجم مبادلات بقيمة 2 الف دينار

كما انهي سهم الشركة التونسية لاسواق الجملة المعاملات في المنطقة الخضراء متطورا بنسبة 2ر2 بالمائة (23ر3 دينار) بحجم مبادلات ناهز 53 الف دينار

وفي المقابل تراجع سهم العالمية لتوزيع السيارات بنسبة 7ر5 بالمائة (15ر1 دينار) وحجم مبادلات في حدود 234 الف دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية لصناعة الورق الذي تقلص بنسبة 9ر2 بالمائة (99ر3 دينار)