تنبيه من ضباب كثيف يحجب الرؤية..

تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات التالية:

* الطريق الوطنية رقم 06 كلم 00 مجاز الباب إلى الكلم 30 الرحايات.

* الطريق الوطنية رقم 05 الجزء الرابط بين مجاز الباب ومعتمدية تستور.

* الطريق الجهوية الرابطة بين مجاز الباب ومعتمدية طبربة.

* الطريق السيّارة أ03 (تونس – جندوبة) من الكلم 00 مدخل الطريق السيارة أ03 إلى كلم 112 إستخلاص بوسالم.

* فعلى السّادة مستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.