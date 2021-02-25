الدفاع تدعو مواليد هذه السنوات إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم 25 فيفري 2021، الشبّان مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2001 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بستوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصّة التجنيد 2021/01 تنطلق بداية من يوم الإثنين 1 مارس 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 31 مارس 2021.

وأكّدت الوزارة أنّه يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم تلقائيّا إلى المراكز الجهورية للتجنيد والتعبئة (تونس-سوسة-باجة-قابس-القصرين) مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

ولمزيد الإرشادات يمكن الإتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية: 71.896.006 – 71.896.488.

http://www.press.defense.tn/?p=4407