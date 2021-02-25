وزير الصحة: معطيات احصائية تشير الى امكانية بلوغ نسبة مناعة طبيعية من فيروس كورونا تناهز 25 بالمائة لدى التونسيين..

بعد تدخل من رئيس الجمهورية : تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام على مواطن تونسي في قطر والنظر في الاثناء في عقوبة بديلة

عاجل- بعد تدخّل قيس سعيّد: تأجيل اعدام فخري الأندلسي

عاجل: النيابة العمومية تستأنف قرار الإفراج عن نبيل القروي..

القصرين : ارتفاع إجمالي ضحايا كورونا إلى 235 وفاة والإصابات إلى 5789 إصابة

2021/02/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع إجمالي ضحايا وباء كورونا بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الخميس ، إلى 235 حالة وفاة وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة .

وارتفع بدوره إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم ، إلى 5789 إصابة عقب رصد 26 اصابة جديدة بالوباء مساء أمس من جملة 77 تحليلا مخبريا وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.
وذكر المحمدي في تصريح لــ( وات) أنه تم مؤخرا رصد عدد هام من الإصابات يمنطقتين إثنين بالجهة وهما ” الرحيات” بسبيطلة و”تلابت” بفريانة مما تطلب القيام بتحاليل لأكثر ما يمكن من المواطنين مع القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لحثهم على عدم مغادرة هاتين المنطقتين وملازمة منازلهم والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة توقيا من مخاطر انتقال العدوى لهم و إنتشار الفيروس.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn