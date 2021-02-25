القصرين : ارتفاع إجمالي ضحايا كورونا إلى 235 وفاة والإصابات إلى 5789 إصابة

ارتفع إجمالي ضحايا وباء كورونا بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الخميس ، إلى 235 حالة وفاة وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة .

وارتفع بدوره إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم ، إلى 5789 إصابة عقب رصد 26 اصابة جديدة بالوباء مساء أمس من جملة 77 تحليلا مخبريا وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.

وذكر المحمدي في تصريح لــ( وات) أنه تم مؤخرا رصد عدد هام من الإصابات يمنطقتين إثنين بالجهة وهما ” الرحيات” بسبيطلة و”تلابت” بفريانة مما تطلب القيام بتحاليل لأكثر ما يمكن من المواطنين مع القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لحثهم على عدم مغادرة هاتين المنطقتين وملازمة منازلهم والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة توقيا من مخاطر انتقال العدوى لهم و إنتشار الفيروس.