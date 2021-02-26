سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و11 إصابة جديدة



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة لاجراء الإصابة بفيروس “كورونا، إلى جانب رصد 11 إصابة جديدة، مقابل و و13 حالة شفاء، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الأحمدي في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الوبائية الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 5116 حالة منها 4294 حالة شفاء و182 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ2021 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ630 حالة، ثم الرقاب بـ 523 حالة، ثم جلمة ب286 حالة، ثم السبالة ب 279 حالة، ثم أولاد حفوز ب239 حالة، ثم المكناسي 248 حالة، ثم بئر الحفي 222 حالة، ثم المزونة ب221 حالة، ثم السوق الجديد ب164 حالة، ثم بن عون ب 158 حالة، ثم منزل بوزيان ب 69 حالة، وأخيرا السعيدة بـ56 حالة.