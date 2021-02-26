عاجل: نحو الترفيع في سعر المحروقات

عون سجون يحاول ادخال كميّة من الأقراص المخدّرة داخل سجن المسعدين

في سوسة: القبض على شخص وحجز مبلغا ماليا قدره 963 ألف دينار دون إثبات المصدر

وزير الصحة البرازيلي يحذر من سلالات متحورة من فيروس كورونا معدية أكثر بـ 3 مرات

توننداكس ينهي معاملاته الاسبوعية على تراجع ب3ر0 بالمائة

2021/02/26 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، اسبوعه الممتد من 22 الى 26 فيفري 2021، على تراجع بنسبة 3ر0 بالمائة مدركا 6ر6677 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت السوق على امتداد الاسبوع تدفقا ضعيفا للمبادلات في ظل غياب تداولات على شكل كتل، ليبلغ 2ر14 مليون دينار مما يمثل معدلا يوميا في حدود 8ر2 مليون دينار.

وتصدر سهم الشركة العقارية وللمساهمات ، قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا ، بنسبة قاربت 3ر19 بالمائة وبلغ سعره 590ر34 دينار في حين ارتفع سهم شركة المغرب الدولي للاشهار بنسبة 4ر17 بالمائة و سعر 270ر0 دينار علما وان سهم الشركة ارتفع بنسبة 9ر92 بالمائة منذ مطلع العام الجاري.

وسجل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، اكبر تراجع خلال معاملات الاسبوع بنسبة 7ر19 بالمائة وسعر 060ر1 دينار وسط تداولات في حدود 234 الف دينار في حين حصد سهم اور سيكل زهاء 2 مليون دينار من اجمالي التداولات اي ما يقارب 1ر14 بالمائة من التداولات الجملية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn