توننداكس ينهي معاملاته الاسبوعية على تراجع ب3ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، اسبوعه الممتد من 22 الى 26 فيفري 2021، على تراجع بنسبة 3ر0 بالمائة مدركا 6ر6677 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت السوق على امتداد الاسبوع تدفقا ضعيفا للمبادلات في ظل غياب تداولات على شكل كتل، ليبلغ 2ر14 مليون دينار مما يمثل معدلا يوميا في حدود 8ر2 مليون دينار.

وتصدر سهم الشركة العقارية وللمساهمات ، قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا ، بنسبة قاربت 3ر19 بالمائة وبلغ سعره 590ر34 دينار في حين ارتفع سهم شركة المغرب الدولي للاشهار بنسبة 4ر17 بالمائة و سعر 270ر0 دينار علما وان سهم الشركة ارتفع بنسبة 9ر92 بالمائة منذ مطلع العام الجاري.

وسجل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، اكبر تراجع خلال معاملات الاسبوع بنسبة 7ر19 بالمائة وسعر 060ر1 دينار وسط تداولات في حدود 234 الف دينار في حين حصد سهم اور سيكل زهاء 2 مليون دينار من اجمالي التداولات اي ما يقارب 1ر14 بالمائة من التداولات الجملية.