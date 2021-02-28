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المهدية: الحالات النشطة تتراجع إلى 421 حالة بعد تعافي 25 مصابا بفيروس كورونا

2021/02/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تراجع عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا بولاية المهدية، الأحد، إلى 421 حالة بعد
تعافي 25 مصابا، حسب النشرة اليومية للادارة الجهوية للصحة لمتابعة الوضع الوبائي بالجهة

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ94 عينة، صدرت اليوم، 20 إصابة جديدة بالفيروس التاجي توزعت إلى 7 بكل من قصور
الساف و7 بالجم و3 بالسواسي وإصابتين بالمهدية وإصابة واحدة بالشابة

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 8035 من بينها 224 حالة وفاة و7390 حالة شفاء

وتراجع عدد المصابين المقيمين بمستشفى الطاهر صفر إلى 24 مصابا من بينهم 9 بقسم الانعاش و13 بوحدة كوفيد ومصابين اثنين
بقسم الاستعجالي

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