جوائز ” المقود الذهبي 2020 ” من ” طوطال ” : تكريم لأفضل ما في قطاع السيارات في تونس

عرفت السوق التونسية خلال السنوات الأخيرة تطوّرا لا مثيل له مع وصول العديد من علامات السيارات الصينية والآسيوية. وقد خلق هذا الوضع ديناميكية مهمّة جدا ومنافسة باتت أكثر حدّة وقوّة بين المورّدين والوكلاء.

ومن خلال ندوة صحفيّة انتظمت يوم 27 جانفي 2021 بالنزل الفاخر ” Four Seasons ” بضاحية قمرت كشفت شركة ” 2FAST ” صاحبة بوابة المعلومات ” www.tunisieauto.tn ” ووكالة تنظيم الفعاليات والأحداث ” ADCOM” عن برنامج النسخة الثالثة من مسابقة ” المقود الذهبي طوطال” لسنة 2020 وذلك بحضور العديد من الضيوف وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنيّة.

ومن خلال نتائج خمس عمليات سبر للآراء عبر الأنترنت برعاية من بنك تونس العربي الدولي (ATB ) منجزة خلال سنة 2020 على بوابة ” tunisieauto.tn ” أراد المبادرون بهذا الحدث أن يخلقوا إضافة نوعيّة لهذه الخطوة بتنظيم ” نوع من الاحتفالية ” التي تجمع الفاعلين والموزعين ومختلف المتدخلين في قطاع السيارات في تونس حسب ما أفاد به السيد مراد بوزيدي المسؤول بشركة “2FAST ” ورئيس تحرير البوابة .

وانطلق هذا الحدث على الساعة 12.30 مع تسليم الجوائز الأولى بحضور كريم حقي السفير الجديد لـ” Foot Total Tunisie “. وقد أفضت نتائج الاستطلاعات الخمسة إلى إسناد جوائز ” المقود الذهبي ” إلى :

– المقود الذهبي 2020 لأفضل ” مصلحة ما بعد البيع STAFIM PEUGEOT:

– المقود الذهبي 2020 لأفضل علامة شاحنات: VOLVO NORDIC MACHINERY

– المقود الذهبي 2020 لأفضل تأمين للسيارات: تأمينات ” GAT ”

– المقود الذهبي 2020 لأفضل محطّة خدمات: TOTAL Tunisie

– المقود الذهبي 2020 لأجمل سيارة في تونس: Audi Q3 Sportback

– المقود الذهبي 2020 لأفضل مبيعات السيارات الرفيعة: AUDI ENNAKL .

وأضاف السيد مروان بوحوال مدير وكالة «ADCOM Agency” قائلا: “هي بالنسبة لنا فرصة مناسبة لتثمين نتائج استطلاعات الرأي عبر الأنترنات والثناء على أداء قطاع السيارات الذي مافتئ يتحامل على نفسه من أجل المحافظة على صورته ودعمها.”.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن سبر الآراء المنجز سنة 2020 على بوابة ” tunisieauto.tn ” في ما يتعلّق بمسابقة ” المقود الذهبي ” مسّت أكثر من مليون شخص على الصفحة الرسمية للبوابة على ” فايسبوك ” صوّتوا جميعا وأبدوا آراءهم في مختلف الأصناف.

وفي إطار مكافأة أهمّ الفاعلين في قطاع السيارات في تونس خلال سنة 2020 أسند المنظمون أيضا 23 جائزة للمقود الذهبي أثناء هذه الاحتفالية الهامة.

* المقود الذهبي لأفضل أداء لسنة 2020

– المقود الذهبي 2020 لأفضل المبيعات للسيارات الرفيعة 2020: AUDI ENNAKL

– المقود الذهبي 2020 لأفضل مدير لفئة السيارات الرفيعة: كريم الحمامي من شركة ” أودي – النقل ” .

– المقود الذهبي 2020 لأفضل تصوّر للمغازات : ITALCAR

– المقود الذهبي 2020 لأفضل المبيعات في فئتها : FIAT FIORINO من شركة ITALCAR

– المقود الذهبي 2020 لأفضل خدمة ما بعد البيع للشاحنات: IVECO من شركة ITALCAR

– المقود الذهبي 2020 لأفضل مبيعات ” SUV PREMIUM ” : JEEP Renegate من شركة ITALCAR

– المقود الذهبي 2020 لأفضل ابتكار: أول سيارة 100 بالمائة كهربائية في تونس: SUVMG eZS من شركة MG MOTORS

– المقود الذهبي 2020 لأفضل رحلة على الطريق: MG MOTORS

– المقود الذهبي 2020 لأفضل سيارات ” SUV ” الأكثر مبيعا في فئتها: CHERY TIGGO 2 من شركة STA CHERY

. – المقود الذهبي 2020 “التكامل التجاري للسيارات الهجينة”: BSB TOYOYTA

– المقود الذهبي 2020 “أفضل مبيعات سيارات هجينة”: أيمن منتصر BSB TOYOYTA

– المقود الذهبي 2020 لأفضل رائد أعمال شاب: سفيان بوصرصار وكيل ” MS SAFETY AUTO ”

– المقود الذهبي 2020 لأفضل حملة رقميّة: ALPHA FORD تونس

– المقود الذهبي 2020 لأفضل بيع ” VP ” : KIA MOTORS

– المقود الذهبي 2020 لأفضل لأفضل إدارة وبيع وتسويق: KIA MOTORS

– المقود الذهبي 2020 لأفضل موزّع أكسسوارات السيارات: GAMMA AUTO

– المقود الذهبي 2020 للسيارة الأكثر مبيعا في تونس: CLIO de ARTES

– المقود الذهبي 2020 للسيارة الأكثر مبيعا في فئتها: DACIA DUSTER من شركة ADEV

– المقود الذهبي 2020 لسيارة ” ميني 4X4 ” الأكثر مبيعا في فئتها: LADA NIVA من شركة ADEV

– المقود الذهبي 2020 لسيارة ” SUV ” الأكثر مبيعا في فئتها: HAVAL H6 لشركة ATLAS AUTO

– المقود الذهبي 2020 لأفضل طلاء فاخر لهيكل السيارة: AUTOCOLOR من شركة CAP

– المقود الذهبي 2020 للسيارة الأكثر مبيعا في فئتها: MAHINDRA KUV 100 من مؤسسات الزواري (ETS ZOUARI ) .