محكمة فرنسيّة تقضي بسجن ساركوزي 3سنوات

أدانت محكمة فرنسية اليوم الإثنين 1 مارس 2021 الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وقضت بثلاث سنوات سجنا في حقّه، من بينها عامان مع وقف التنفيذ.

وأدين ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما، في قضية معروفة باسم “التنصت” ليصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

واتُهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة ب”التنصت” لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.