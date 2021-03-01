مجموعة من المنحرفين يعتدون على مدير مدرسة ابتدائية

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مجموعة من المنحرفين يعتدون على مدير مدرسة ابتدائية

2021/03/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعطّلت اليوم الاثنين الدروس بالمدرسة الابتدائية جلمة وذلك بسبب دخول المربين في إضراب عن العمل على خلفيّة الاعتداء المادي والمعنوي الذي تعرض له مدير المدرسة يوم السبت.

وأوضح الناصر دربالي مدير المدرسة في تصريح لـ(وات) أن أربعة شبان قاموا بتعنيفه يوم السبت الماضي عندما تفطّن لهم بصدد تناول المشروبات الكحولية بفضاء المدرسة وذلك بعد انتهاء أوقات التدريس، مضيفا أن السلطات الأمنية لم تتعامل جديا مع الموضوع عندما تقدم إليها بشكوى في الغرض، حسب قوله.

وقد طالب المربّون بضرورة إيقاف المعتدين ومزيد تامين المدرسة حتى لا تتكرّرمثل هذه الاعتداءات.

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