انقلاب سيّارة قاضٍ اثر رشقها بالحجارة.. وهذه التفاصيل

تمكنت وحدات الحرس الوطني بنابل، من إلقاء القبض على 4 شبان أصيلي مدينة بوعرقوب فجر اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021.

ووفق شمس أف أم فقد تعمّد الشبان رشق بعض السيارات بالحجارة على مستوى الطريق السيارة تونس سوسة، مما تسبب في حادث مرور لقاضي بعد أن قاموا بإلقاء حجر كبير على سيارته من أعلى الجسر الذي اتخذوا منه مكانا، بما أدى إلى انقلاب السيارة التي يقودها.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية ونقلته إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل.

وأفادت نفس المصادر أنه تم القبض على 4 شبان بعد التنسيق مع العديد من الفرق الأمنية في ولاية نابل في حدود فجر هذا اليوم ولاتزال التحقيقات متواصلة معهم.