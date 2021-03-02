عاجل: هيثم زناد يكشف معطيات جديدة بخصوص شحنة “اللقاحات الاماراتية” التي تحصلت عليها رئاسة الجمهورية..

أفاد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد، اليوم الثلاثاء إن شحنة اللقاحات المضادة لكورونا التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رئاسة الجمهورية قد مرت عبر الديوانة التونسة.

وأشار زناد في تصريح لاذاعة الديوان أف أم الى أن اجراءات دخول هذه الشحنة من اللقاحات الى تونس تمت بالتنسيق مع سفارة الامارات بتونس التي أودعت في الغرض ملف “تصريح ديواني” وليس ترخيصا، مشددا على أن الديوانة ليست مخولة لمنح تراخيص.

وبين بأن مصالح الديوانة مهمتها تتمثل في مراقبة جميع عمليات التصدير والتوريد عبر مختلف المعابر الحدودية على غرار مراقبة عملية توريد شحنة اللقاحات المقدمة من دولة الامارات والتي تم توريدها في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث بأن اجراءات دخول شحنة اللقاحات الى تونس استوفت مختلف الشروط والاجراءات القانونية والديوانية ومؤشر عليها من قبل مصالح الصيدلية المركزية ومصالح وزارة الخارجية.

و بين الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، بأن عملية التوريد لم تكن في شكل هبة في البداية بل تمت لفائدة سفارة الامارات بتونس، مشيرا الى أن الوثيقة الديوانية التي تم تداولها مساء أمس ونشرتها ديوان أف أم صحيحة وهي تتمثل في وثيقة الترخيص لاعفاء من احتكار الدولة لتوريد الأدوية والمعدات الطبية.