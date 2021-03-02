تطاوين: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” دون وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، وفق آخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في الجهة، نشرته اليوم الثلاثاء، 7 إصابات جديدة بالفيروس، 3 منها في رمادة، وإصابتين في تطاوين الشمالية، وإصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 2574 إصابة مؤكدة.

ويخضع مصاب واحد فقط للعلاج في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الى جانب مصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الماضية، أية حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليستقر العدد الجملي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة في الجهة، في حدود 156 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الوفاة، إلى 60 حالة في تطاوين الشمالية، و34 حالة في تطاوين الجنوبية، و34 حالة في غمراسن، و11 حالة في بني مهيرة، و7 حالات في البئر الاحمر، و4 حالات في الصمار، و3 حالات في كل من رمادة وذهيبة.