الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 17- مقابلة الترجي الرياضي التونسي واتحاد بن قردان في ملعب المنزه

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الأربعاء عن تغيير مكان اقامة مقابلة الترجي الرياضي التونسي و اتحاد بن قردان، ضمن الجولة الرابعة ايابا (17) لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، من ملعب حمادي العقربي برادس الى الملعب الأولمبي بالمنزه.

وجاء في بلاغ للرابطة “أنه نظرا لتزامن اجراء مقابلة دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي التي تجمع بين النجم الرياضي الساحلي وفريق جراف دكار السينغالي، من جهة، والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي ببنقردان لحساب الجولة الرابعة اياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى من جهة أخرى، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، فقد تقرر تحويل المقابلة الأخيرة الى ملعب المنزه في نفس الموعد 10 مارس 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال”.

يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي يحتل صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب37 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي الذي في رصيد كل منهما 27 نقطة، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز الرابع برصيد 25 نقطة.